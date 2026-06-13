A Linea Verde Sentieri su Rai 1 il Cammino Francescano della Marca e la Via Lauretana

Stamani su Rai 1 torna Linea Verde Sentieri, i cammini della rinascita con il Cammino Francescano della Marca e la Via Lauretana
Sabato 13 giugno 2026 su Rai 1 torna Linea Verde Sentieri, i cammini della rinascita. Un programma dedicato al tema del cammino dove si percorrono numerosi sentieri offrendo un racconto immersivo che consente di far vivere allo spettatore l’emozione e la suggestione della scoperta secondo vari aspetti: da quello naturalistico, a quello culturale senza tralasciare quello enogastronomico. Il racconto descrittivo del territorio, di luoghi nascosti, delle tradizioni avverrà attraverso gli occhi dei personaggi che i conduttori incontreranno lungo i sentieri. Conducono Lino Zani e Giulia Capocchi.