Unicef: ebola in Congo, aumento di bambini colpiti nei prossimi giorni

Dichiarazione del dott. Douglas Noble, responsabile globale dell’UNICEF per le emergenze sanitarie pubbliche e responsabile globale per l’Ebola

“Sono appena tornato da Bunia. Quello che ho visto lì rimane impresso nella mente. La prima cosa che colpisce è il contesto. La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo ha subito decenni di conflitto. Molti bambini e famiglie sono stati sfollati. Ospedali e cliniche sono spesso a corto di forniture. Le persone sono costantemente in movimento – in fuga dalla violenza, seguendo le rotte minerarie, alla ricerca di servizi – il che rende la sorveglianza e la risposta particolarmente difficili.

La situazione dei bambini è difficile. Nell’Ituri, più della metà dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica. Più di uno su cinque non ha ricevuto alcuna dose di vaccino – il che significa che non hanno mai ricevuto la prima dose del vaccino di base contro difterite, tetano e pertosse. Un indicatore del limitato accesso all’assistenza sanitaria. Si tratta di bambini già molto vulnerabili.

La capacità di assorbire ulteriori fattori di stress era già al limite. Poi è arrivata l’epidemia di Ebola. Le precedenti epidemie di Ebola nella regione dimostrano quali possano essere le conseguenze per i bambini. Questi ultimi hanno rappresentato una quota significativa dei casi e una percentuale ancora maggiore dei decessi; i più piccoli hanno registrato i tassi di mortalità più elevati e molti sono rimasti orfani o separati da chi si prendeva cura di loro.

Durante la mia recente visita all’ospedale di Rwampara a Bunia, nell’epicentro dell’epidemia, gli operatori sanitari mi hanno riferito che le persone avevano smesso di recarsi in ospedale per le cure di routine perché avevano paura. Ma quando le famiglie smettono di cercare assistenza, i bambini non ricevono le vaccinazioni e le malattie non vengono curate, e l’epidemia inizia a causare vittime pur non avendole direttamente colpite.

Al 11 giugno, la Repubblica Democratica del Congo ha riportato 676 casi confermati e 136 morti confermate. La maggior parte dei casi finora ha riguardato adulti socialmente ed economicamente attivi, ma con l’evolversi dell’epidemia dobbiamo essere preparati a un aumento della trasmissione domestica, il che significa che nei prossimi giorni potremmo vedere un numero maggiore di bambini colpiti.

I primi sintomi nei bambini – febbre, diarrea, vomito, stanchezza e perdita di appetito – sono difficili da distinguere da altre malattie, come la malaria, che è comune nell’Ituri. Così si può perdere tempo prezioso prima ancora che si sospetti l’Ebola.

Per quanto riguarda la specie di Bundibugyo, non esistono vaccini approvati né trattamenti specifici al di là delle cure di supporto. Ciò significa che la pianificazione, la prevenzione e il controllo delle infezioni, nonché la sensibilizzazione e la fiducia della comunità, sono i nostri strumenti principali.

E quella fiducia non può essere data per scontata. Un recente sondaggio U-Report dell’UNICEF condotto su 50.000 giovani nella Repubblica Democratica del Congo ha rilevato che due terzi non sapevano come si diffonde l’Ebola o come proteggersi, circa uno su cinque non credeva che la malattia fosse reale e quasi un terzo non avrebbe accolto un sopravvissuto nella propria comunità.

..L’UNICEF lavora con i partner per dare priorità al coinvolgimento della comunità, alla comprensione, all’educazione e al senso di appartenenza nei sistemi sanitari.

Il piano di risposta semestrale dell’UNICEF ha l’obiettivo di raggiungere 3,7 milioni di persone. Abbiamo consegnato 150 tonnellate di aiuti a Bunia, formato e impiegato sul campo più di 1.600 operatori sanitari e mobilitatori di comunità, oltre a 24 squadre di decontaminazione, raggiungendo già oltre 160.000 famiglie.

Stiamo inoltre allestendo asili in strutture vicine ai centri di cura per l’Ebola: si tratta di spazi sicuri dove i bambini possono essere accuditi mentre i genitori ricevono le cure. Il nostro primo asilo aprirà a Bunia nei prossimi giorni.

L’epidemia si è estesa anche all’Uganda, dove sono stati riportati 19 casi confermati e 2 decessi. L’Uganda rimane a rischio, in particolare lungo gli 800 chilometri di confine facilmente attraversabile tra i due paesi. L’UNICEF sta sostenendo la risposta nazionale in 37 distretti ad alto rischio, comprese le aree che ospitano rifugiati, i distretti di confine e l’area metropolitana di Kampala.

..Possiamo risparmiare ai bambini il peggio. Una diagnosi precoce, un’assistenza pediatrica efficace, il monitoraggio dei contatti e comunità informate e coinvolte possono aiutarci a tenere sotto controllo questa epidemia.

Ciò di cui abbiamo bisogno ora sono le risorse, l’accesso umanitario e la fiducia delle comunità per avere successo. L’UNICEF chiede 70,7 milioni di dollari per i prossimi sei mesi, di cui 17,4 milioni non sono ancora stati finanziati, nell’ambito del più ampio piano di risposta continentale. La Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda hanno già contenuto l’Ebola in passato e, con il sostegno della comunità internazionale, possono farlo di nuovo.”