L’italiana UNGUESS acquisisce la tedesca Testbirds e crea un gruppo europeo da 20 milioni di euro. Nasce la nuova piattaforma europea AI-powered per l’affidabilità e la sicurezza dei prodotti digitali

UNGUESS, piattaforma europea che combina crowdtesting, AI e human insights per garantire affidabilità, qualità e sicurezza dei prodotti e delle esperienze digitali, annuncia l’acquisizione di Testbirds, il principale fornitore di servizi di crowdtesting nell’area DACH e Benelux. Con sedi in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, Testbirds ha sviluppato un modello scalabile per la qualità dei prodotti digitali all’insegna del motto «Testing Reality».

L’unione tra queste due eccellenze genera un gruppo internazionale presente in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, portando il fatturato aggregato a circa 20 milioni di euro.

L’operazione segna una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione di UNGUESS che, dopo l’ingresso nel mercato francese con Ferpection nel 2024 e una crescita dei ricavi del 30% nel 2025, presidia ora con forza le aree DACH e Benelux. Il nuovo gruppo si avvale di un team di circa 100 professionisti e di un portafoglio di oltre 500 clienti enterprise, che include partner di prestigio globale come BMW, Generali, Allianz, LVMH, Pirelli, Sky e Intesa Sanpaolo.

L’operazione è stata sostenuta da Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita FITEC, principale operatore di growth capital per le aziende tech in Italia e lead investor nel round di finanziamento da oltre 10 milioni di euro completato da UNGUESS nel 2022.

Tra gli investitori di UNGUESS figura anche P101, tra i principali venture capital italiani, mentre Round2, principale operatore europeo nel revenue‑based financing per aziende software B2B e già al fianco di Testbirds sin dal primo investimento nel 2023, ha supportato l’operazione in qualità di partner storico.

“In un mondo dove l’Intelligenza Artificiale sta cambiando radicalmente i paradigmi della qualità software, i metodi tradizionali non sono più sufficienti. La complessità dei sistemi moderni richiede una validazione che avvenga nel mondo reale, dove l’IA deve essere messa alla prova in scenari distribuiti, su dispositivi fisici e con utenti in carne ed ossa per garantire standard elevati di sicurezza e fiducia – afferma Federico Malvezzi, CEO di UNGUESS – “L’unione tra UNGUESS e Testbirds dà vita al nuovo polo europeo di riferimento per la qualità dei prodotti digitali, l’esperienza utente e la sicurezza informatica. Abbiamo creato un ecosistema dove l’Intelligenza Artificiale accelera ogni fase, ma dove l’intuizione umana resta l’unica, indiscutibile fonte di verità.”

“Oggi non siamo più solo un player italiano che guarda all’estero, ma il punto di riferimento europeo capace di accompagnare i grandi clienti globali nella loro trasformazione digitale, con la forza di un fatturato di 20 milioni di euro e una visione comune: dare vita a prodotti digitali che funzionano davvero, che le persone amano usare e di cui possono fidarsi” afferma Luca Manara, Founder & Executive Chairman di UNGUESS.

Verso un’unica infrastruttura tecnologica

L’acquisizione mira a unificare le piattaforme tecnologiche e le community di tester TRYBER e The Nest, mettendo a disposizione dei clienti oltre un milione di utenti operativi in oltre 100 paesi. Parallelamente, l’offerta commerciale si arricchisce integrando i servizi di IoT e connected-device testing di Testbirds con le soluzioni di AI Training e Cybersecurity di UNGUESS.

Grazie a questa infrastruttura, il gruppo è in grado di sottoporre a stress test i modelli di IA su una varietà vastissima di dispositivi e aree geografiche, mantenendo l’intelligenza umana il parametro definitivo per la qualità e la sicurezza dei prodotti digitali di prossima generazione.

“Siamo entusiasti di unire le forze con UNGUESS in questo momento cruciale del nostro percorso. Entrambe le aziende condividono una forte convinzione nel valore dei feedback degli utenti reali e una cultura incentrata sulle persone, il che rende questo passo una scelta naturale. Insieme, potremo accelerare l’innovazione, espandere la nostra presenza in Europa e offrire ai nostri clienti un portafoglio ancora più completo di servizi di test e ricerca. Sono incredibilmente orgoglioso del team di Testbirds e grato per la dedizione che ci ha portato fin qui. Questa partnership segna una pietra miliare e apre nuove opportunità per i nostri dipendenti, clienti e partner.” afferma Georg Hansbauer, Co-Founder e CEO di Testbirds.

Prossimi passi

Mentre il brand Testbirds verrà mantenuto nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera) durante la fase di transizione, a livello globale il gruppo opererà sotto il brand UNGUESS. L’azienda prevede di proseguire con ulteriori operazioni di M&A nei prossimi anni per estendere la presenza in altri mercati europei strategici.