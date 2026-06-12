Trevisan & Cuonzo accelera sull’innovazione: Giuseppe Accardo Innovation & AI Strategic Advisor

Trevisan & Cuonzo prosegue il proprio percorso di innovazione organizzativa e tecnologica con l’ingresso dell’Ing. Giuseppe Accardo nel ruolo di Innovation & AI Strategic Advisor

Trevisan & Cuonzo prosegue il proprio percorso di innovazione organizzativa e tecnologica con l’ingresso dell’Ing. Giuseppe Accardo nel ruolo di Innovation & AI Strategic Advisor. La nomina si inserisce nel più ampio programma di sviluppo dello Studio volto a integrare le più avanzate tecnologie digitali e di intelligenza artificiale a supporto dell’attività professionale e dei servizi offerti ai clienti.

Ingegnere elettronico, esperto di machine learning, intelligenza artificiale, strategia tecnologica e soluzioni enterprise, Giuseppe Accardo porta in Trevisan & Cuonzo oltre vent’anni di esperienza internazionale maturata principalmente negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in IBM, operando dapprima come IT Specialist e Test Architect presso IBM Global Services a San Jose, California, e successivamente come Pre-Sales Engineer e Global Technology Manager presso l’IBM Innovation Center di San Mateo, California.

In quest’ultima posizione ha guidato numerose iniziative di innovazione tecnologica e multidisciplinare, contribuendo inoltre allo sviluppo di una delle prime collaborazioni strategiche nell’ambito della partnership tra IBM e Amazon Web Services per il Cloud Computing.

Nel suo nuovo ruolo, Accardo collaborerà a stretto contatto con il team IT e con il management dello Studio per accelerare l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica, promuovere l’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sviluppare nuovi strumenti digitali a supporto dell’attività professionale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione di servizi innovativi per i clienti, con un focus specifico sulla gestione, valorizzazione e protezione degli asset immateriali d’impresa, ambito nel quale Trevisan & Cuonzo vanta una consolidata leadership a livello nazionale e internazionale.

«L’ingresso di Giuseppe Accardo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione intrapreso dallo Studio», dichiara Gabriele Cuonzo, Managing Partner di Trevisan & Cuonzo. L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente il modo in cui operano le organizzazioni e il settore legale non fa eccezione. Vogliamo affrontare questa evoluzione con competenza, visione strategica e capacità di sviluppare soluzioni concrete a beneficio dei nostri professionisti e dei nostri clienti.»

Con questa nomina, Trevisan & Cuonzo conferma il proprio impegno nell’investire in competenze e tecnologie avanzate, rafforzando un modello organizzativo capace di coniugare eccellenza professionale, innovazione e visione internazionale.