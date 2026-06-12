Tra Stati Uniti e Iran accordo fatto: Trump blocca i bombardamenti

Trump ferma i bombardamenti: “Accordo raggiunto con l’Iran, raid cancellati”. La pressione militare sul regime di Teheran non verrà comunque azzerata immediatamente

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver cancellato l’ordine di attacco e i bombardamenti contro l’Iran programmati per questa sera. La decisione è arrivata dopo che i canali diplomatici hanno raggiunto i massimi vertici della leadership della Repubblica Islamica, ottenendo l’approvazione formale a un accordo globale.

“Sulla base del fatto che le discussioni con la Repubblica Islamica dell’Iran sono state portate al massimo livello della leadership iraniana e approvate – ha dichiarato Trump – , in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America ho cancellato gli attacchi e i bombardamenti programmati contro l’Iran per questa sera”. Un annuncio dirompente che congela l’operazione del Pentagono dopo ore di altissima tensione internazionale.

I PAESI COINVOLTI

Il presidente statunitense ha poi voluto sottolineare la portata globale dell’intesa, evidenziando come i termini dell’accordo siano stati pienamente condivisi e ratificati da tutti gli attori chiave del quadrante mediorientale. “Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia nella struttura concettuale che nei minimi dettagli, da tutte le parti coinvolte”, ha spiegato il leader americano, elencando la complessa rete di alleanze geopolitiche che sostiene l’accordo: “Inclusi gli Stati Uniti, Israele, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, la Turchia, il Pakistan, il Bahrein, il Kuwait, la Giordania, l’Egitto e altri”.

IL BLOCCO NAVALE RESTA IN VIGORE

La pressione militare sul regime di Teheran non verrà comunque azzerata immediatamente, poiché la Casa Bianca intende mantenere intatto il proprio potere contrattuale fino alla ratifica formale. “Il blocco navale rimarrà in pieno vigore e con totale effetto fino a quando questa Transazione non sarà finalizzata”, ha precisato con fermezza il presidente nel suo messaggio ufficiale, concludendo che i dettagli logistici della cerimonia, compresi “il luogo e l’ora della firma, saranno annunciati a breve”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)