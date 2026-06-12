Stasera su Rai Storia si chiude il ciclo di “Un mondo diviso”

L’episodio conclusivo del documentario Un mondo diviso su Rai Storia offre una riflessione storica sulle transizioni geopolitiche del secondo dopoguerra

A Lione, il veterano di guerra Frantz Fanon completa i suoi studi di medicina. Alla ricerca di un lavoro come psichiatra, decide di accettare l’offerta di diventare primario del più grande ospedale psichiatrico dell’Algeria francese.

Poco dopo il suo arrivo in Algeria con la moglie Josie, prendono piede le rivolte per l’indipendenza dalla Francia. Nella sua clinica, Fanon cura i combattenti di entrambe le parti. Parte da qui l’ultimo appuntamento con la nuova serie Rai Cultura “Un mondo diviso”, in onda venerdì 12 giugno 2026 alle 21.10 in prima serata su Rai Storia.

Intanto a Mosca, nel 1953, Joseph Stalin è morto e la sua scomparsa cambia tutto. A seguito di un colpo di stato contro il suo avversario, il capo della polizia segreta sovietica Beria, Nikita Krusciov, viene promosso primo segretario e, al XX Congresso del Partito Comunista del 1956, annuncia un allontanamento radicale dallo stalinismo. Ma quando scoppiano le rivolte contro le dittature comuniste in Ungheria e Polonia, i sovietici reprimono violentemente questi movimenti di libertà.

In Cina, invece, Joan Hinton dà alla luce il suo secondo figlio. La sua decisione è chiara: vuole rimanere nella Repubblica Popolare con suo marito. Invece di sviluppare armi nucleari, vuole usare le sue conoscenze tecniche per costruire il comunismo. Joan sogna ancora una vita migliore per tutti – un compito non facile in un mondo che sta chiaramente diventando sempre più diviso.