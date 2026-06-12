Stasera Rai 5 ripropone lo speciale “Rock Legends: Elton John”

Il fenomeno Elton John. Lo racconta lo speciale “Rock Legends” in onda venerdì 12 giugno 2026 alle 21.55 su Rai 5
Elton John, raro talento melodico, insieme al paroliere Bernie Taupin, ha composto un canzoniere internazionale che da fenomeno tipicamente British è diventato globale. Lo racconta “Rock Legends” in onda venerdì 12 giugno 2026 alle 21.55 su Rai 5.
Dagli esordi sinfonici allo storico sodalizio con Bernie Taupin, dai capolavori degli anni Settanta al progressivo declino accompagnato da eccessi di ogni sorta, fino alla sorprendente rinascita degli ultimi lavori, Elton John continua a portare la bandiera del “Made in the Uk” nel mondo.