Oroscopo di oggi, venerdì 12 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 12 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato, con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola.
Toro
Forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione.
Gemelli
Luna fastidiosa quella che oggi fa capolino nel cielo dei Pesci, foriera di lavoro straordinario. La consolazione è che almeno sarà ben retribuito. D’accordo che siamo veloci e versatili, ma forse alcuni collaboratori se ne stanno un po’ approfittando.
Cancro
Una bellissima giornata per noi: attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in compagnia. Rilassa, diverte e offre spunti alla creatività.
Leone
Domenica anonima, solo un po’ appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Impegnati, ma non troppo. Appariamo svagati e per adesso a corto di motivazioni valide per fare di più.
Vergine
Se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l’eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Il magone preme per uscire, ma la polemica non centra il bersaglio, semina soltanto zizzania e malumore.
Bilancia
Ore piene di impegni, ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa: abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l’occhiolino? Relazione da archiviare, senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti, per non restare delusi.
Scorpione
Luna d’Acqua che ci coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, creatività e senso pratico è prezioso per realizzare dei buoni progetti.
Sagittario
Clima nuvoloso con la Luna in quadrato dai Pesci. La calma non ci sostiene e in un contezioso familiare, stranamente passiamo subito al contrattacco. Un filo di sospetto insolito per noi, anime candide dello Zodiaco. Sarà l’effetto delle recenti delusioni?
Capricorno
Ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l’occasione darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Sereno l’accordo nel lavoro, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.
Acquario
Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchier d’acqua. Il cuore è matto: da una parte attrae l’anima gemella e dall’altra l’allontana, per timore di perdere la libertà.
Pesci
La Luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell’amore, anche se la famiglia non condivide. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è sempre una priorità in ogni ambito. L’ingenuità non ci fa gioco.