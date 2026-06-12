Mondiali 2026: partono bene Messico e Corea del Sud

Mondiali 2026, gol ed espulsioni nella partita inaugurale: il Messico batte il Sudafrica. Nella seconda partita del gruppo A, invece, rimonta della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca
È ufficialmente iniziato il Mondiale di calcio 2026. Nella partita inaugurale, giocata allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Reti di Quinones e Jimenez. Ben tre espulsioni durante la gara, con i Bafana Bafana che hanno chiuso in 9 e il Messico in 10.
Rimonta Corea del Sud. Nella seconda partita del gruppo A dei Mondiali di calcio, gli asiatici hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca. Sotto 1-0 al 60′, la Corea ha ribaltato la gara in 13 minuti vincendo e affiancando così il Messico in testa al girone.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)