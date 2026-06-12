Mondiali 2026, oggi debbuto per Canada e Usa contro Bosnia e Paraguay

Il giorno del debutto alla Coppa del Mondo FIFA 2026 è arrivato anche per Canada e USA.

La sfida tra Canada e Bosnia ed Erzegovina apre il Gruppo B a Toronto

Gli occhi di due intere nazioni saranno puntati sul Toronto Stadium dove il Canada inizia la propria avventura alla Coppa del Mondo FIFA 2026 nel primo storico confronto con la Bosnia. La partita va in scena alle 21 ore italiane.

Dopo questa sfida, gli uomini di Jesse Marsch si sposteranno a Vancouver per i match rimanenti nel girone contro Qatar e Svizzera. La Bosnia, che si è qualificata tramite il playoff europeo eliminando l’Italia ai calci di rigore e prenotando un biglietto per il Nord America, proseguirà il proprio percorso poi tra Los Angeles e Seattle.

Ready for day 2️⃣#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026

Successivamente, gli occhi di tutto il mondo si sposteranno sul Los Angeles Stadium dove gli USA daranno il via al Gruppo D.

Gli USA , co-organizzatori dell’evento, danno il via alla seconda Coppa del Mondo disputata in casa con la partita d’esordio del Gruppo D contro il Paraguay . Le due squadre sono rivali di vecchia data, con gli uomini di Mauricio Pochettino che si sono aggiudicati una vittoria per 2-1 a Chester, in Pennsylvania, lo scorso novembre. Il Paraguay, alla sua prima partecipazione ai Mondiali da Sudafrica 2010, si è qualificato per la fase finale conquistando il sesto posto nelle qualificazioni CONMEBOL, con alcune vittorie di grande effetto lungo il percorso. Diretta alle 03:00 del 13 giugno (Roma).