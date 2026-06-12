Meloni vs Conte, contro social tra i due leader

La presidente contesta la clip in cui la sua immagine appare vicina a quella dell’avversario durante un suo intervento in Aula

Scontro social tra la premier Giorgia Meloni e il leader M5S Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio pubblica un video su X scrivendo “Fatevi sotto, non temiamo nulla“, ma la presidente non ci sta e risponde con un messaggio. Nella clip, Conte rilancia il suo intervento alla Camera sulle comunicazioni di Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. In video, c’è anche la leader di Fratelli d’Italia ripresa mentre reagisce con espressioni serie, come se stesse assistendo in diretta al discorso.

Fatevi sotto, non temiamo nulla. pic.twitter.com/LcDp4rvq9E — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2026

“Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news“, risponde Meloni sotto il post.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)