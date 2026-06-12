La saga de “La principessa Sissi” stasera su Rai 3: la trama del primo film

Primo di una serie di 3 film interpretati dalla Schneider nel ruolo della bella e dolce principessa, stasera su Rai 3 “La Principessa Sissi”

Sissi, ovvero Elisabeth Amalia Eugenia di Baviera, ha sposato l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, all’età di diciassette anni. Famosa per il suo fascino e la sua eleganza, è stata consacrata come grande personaggio romantico dalla bellezza di Romy Schneider che l’ha interpretata, anche lei diciasettenne, nei tre film realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka.

Venerdì 12 giugno 2026 alle 21.10 su Rai 3 c’è “La principessa Sissi”, primo film della trilogia su Elisabeth – che non è mai stata principessa bensì duchessa di Baviera e poi imperatrice – raccontato nei toni della favola e del grande amore. Il film ha lanciato Romy Schneider nel firmamento delle stelle cinematografiche internazionali stabilendo una connessione indelebile fra questa attrice e la figura dell’imperatrice medesima.

La Schneider accettò di interpretare il personaggio di Elisabeth solo un’altra volta, diretta da Luchino Visconti, nel film “Ludwig” accanto ad Helmut Berger, dove emerge un ritratto femminile complesso, molto diverso da quello romantico della trilogia di Ernst Marischka.

Nel cast anche Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer, Josef Meinrad.