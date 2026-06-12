Infantino ironizza sull’Italia: “Forse si qualificherebbe con 64 squadre. O ne servono 208?”

“Abbiamo discusso la possibilità di un Mondiale a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo”
Gianni Infantino, presidente della FIFA deride la Nazionale italiana a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali in corso.
Intervistato da CazéTV, televisione brasiliana, il numero uno dell’organismo che controlla il calcio mondiale ha affrontato il tema di un ulteriore allargamento del numero di squadre partecipanti per le prossime edizioni del Mondiale: passare dalle attuali 48 a 64.
“Abbiamo già discusso la possibilità di un Mondiale a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. Intanto godiamoci questa prima edizione a 48 squadre. Forse l’Italia si qualificherebbe con 64 partecipanti… E potremmo arrivare a 208 per vedere se si qualifica”, ha detto ironicamente (forse) Infantino.