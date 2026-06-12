In due sul monopattino si schiatano contro un’auto. Morto un 19enne

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote non avrebbe rispettato l’obbligo di precedenza

Tragico incidente nella notte a Milano dove un monopattino elettrico su cui viaggiavano due ragazzi si è scontrato contro un’auto. Il passeggero di 19 anni del mezzo a due ruote è deceduto all’ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate. Hanno riportato lievi ferite, invece, il conducente del monopattino, 20enne, e la ragazza alla guida dell’auto, una 21enne. Entrambi sono stati soccorsi, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell’Innovazione, vicino agli edifici dell’Università Bicocca.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta, i due ragazzi provenivano da via Caldirola in direzione di piazzale Egeo. All’incrocio con viale dell’Innovazione non avrebbero rispettato l’obbligo di precedenza, venendo travolti dalla Kia Picanto guidata dalla ragazza. La giovane è risultata negativa ai test di alcol e droga. La vittima e l’amico non avrebbero indossato i caschi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)