Elicottero privato precipita sul lago Maggiore: un morto e tre feriti

Era decollato da una villa a foce dell’Erno ed è precipitato sulla sponda piemontese del lago

A Solcio di Lesa (Novara), un elicottero privato, decollato da una villa a foce dell’Erno, è precipitato sulla sponda piemontese del lago Maggiore: morta una persona di circa 60 anni. Recuperate vive altre tre persone, che hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due sono state trasportate in elisoccorso all’ospedale di Novara, la terza è stato trasferita in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

Sul posto i carabinieri di Arona e i vigili del fuoco.