Blanco si prepara alla Maturità: ““Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi”

Il 23enne, al secolo Riccardo Fabbriconi, si è iscritto a Scienze Umane

Niente microfono o musicisti intorno, solo il silenzio di una camera da letto e la compagnia di un pappagallino giallo. Sui social il cantautore Blanco mostra le sue ‘prove’ per la maturità, che affronterà nei prossimi giorni, mentre in video ripete una lezione di diritto.

Il 23enne, al secolo Riccardo Fabbriconi, si è iscritto a Scienze Umane, dopo aver lasciato la scuola all’epoca della firma del suo primo contratto discografico. Lo ha raccontato lo scorso gennaio in un’intervista rilasciata ad Icon: “Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Non tutto gira intorno a questa roba. Invece no. Devi perdere il centro e poi ritrovarlo”. E, parlando del se passato, ha aggiunto: “Quello di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire ‘io esisto’. Ora è più: so che esisto, e voglio essere la versione migliore di me. Devo studiare. Capire. Non standardizzarmi“.

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Nel suo percorso di studi, Blanco si è appassionato anche al latino, da cui ha tratto riflessioni che influenzano anche la scrittura: “Parlavo con il professore del fatto che la lingua italiana cambia. Una volta la regola era italiano a tutti i costi, ora l’inglese si infila ovunque. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno”.