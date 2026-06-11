Violento incidente per Pier Silvio Berlusconi, è illeso

L’incidente è avvenuto lungo la provinciale tra Villasanta e Arcore, intorno alle 21.30: sull’auto di Berlusconi è piombata un’auto che marciava sulla corsia opposta

Pier Silvio Berlusconi è rimasto illeso in un violento incidente stradale avvenuto ieri sera mentre rientrava a casa. Una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.

L’impatto frontale ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag. Le condizioni del secondogenito dell’ex premier, solo lievi ferite, non hanno influenzato gli impegni previsti oggi.