“Verità” è il nuovo album di D’Iuorno

Verità è il nuovo disco del cantautore toscano D’Iuorno, in uscita il 5 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali. Un album dalle sonorità rock a tratti graffianti, suonato alla vecchia maniera con elettriche acustiche basso e batteria.

Si intrecciano storie diverse tra loro dove l’autore ti porta a spasso nel suo mondo ricco e variegato fatto di ballads rock, casse dritte e ricordi intimi.

“Ho deciso di pubblicare questo disco dopo la morte di mia madre, avevo bisogno di rimettere insieme un bel po’ di cose e farle uscire. Ho scelto di chiamarlo Verità perché le canzoni sono tutte esperienze vissute”.

Traccia per traccia

“Stringimi forte”

Un brano romantico che racconta una storia popolare dove un uomo e una donna vogliono fuggire dalla loro realtà familiare. L’armonia elettrica della chitarra ci racconta una giostra come metafora di una vita dalla quale si sale e si scende con il rischio di rimanerci per sempre. L’amore è più forte di questo loop diventando un’ancora di salvataggio, un crocevia per una nuova vita.

“La ragazza mia”

Primo singolo del nuovo album del cantautore D’Iuorno, il brano è un’avventura accompagnata da sirene elettriche e una scrittura originale a tratti divertente e irriverente che racconta una storia a molti comune, il ritiro della patente. Un rock autentico semplice non banale con voce graﬃante e cambi di ritmo che lasciano il segno e che ti faranno venire voglia di ballare.

“Verità”

E’ il brano che da il titolo all’album. Testo intenso e diretto dove l’autore racconta il suo viaggio alla ricerca della Verità. Ben accompagnato da chitarre elettriche che sostengono il cantato con riff dalle sonorità western rock.

“Se mi vuoi bene ridi”

In questa song esce fuori un tratto più cantautorale e intimo dell’artista. Immagini reali e surreali si mescolano in una storia metaforicamente biografica accompagnata da un piano elettrico che ne cadenza ciclicamente i passaggi.

“Torneranno i CSI”

Una ballad dal rock essenziale e robusto, nella quale vige il parallelismo tra passato e futuro, e dove però niente cambia davvero. Tutto passa e tutto ritorna come una moda e non come una necessità, mentre il mondo va avanti e continua a fregarsene.

“Non lo senti che”

Un brano non immediato che racconta con lieve incalzare situazioni e condizioni di vita sfavorevoli, dove l’essere umano necessita di rimanere tale. Le chitarre creano una magia attorno alle parole come a riproporre un loop dal quale il cantautore ne esce sul finale capovolgendo quell’atmosfera d’intimità a favore di un potente messaggio sociale: “Non lo senti che!”

“Nudi”

“Il mare la notte la luna” così inizia il brano con la sola voce. Una notte davanti al mare con una donna e un po’ di vodka a fantasticare, condividendo le proprie ferite finiamo per sentirci “Nudi”. Una canzone con cassa dritta e chitarre sporche che ti farà ballare.

“Paris”

Quando sei giovane l’amore spesso lascia il segno, come in questo pezzo dagli arrangiamenti morbidi e leggeri che cullano quel ricordo. Una storia lontana, vissuta, ma che sembra essere sempre li a portata di mano, soprattutto quando quelle emozioni le hai vissute a Parigi.

“Un soffio di vento”

Una chitarrina acustica suona sempre uguale per tutto il pezzo come certi periodi nella vita in cui le giornate sembrano non passare mai. Il cantautore ci racconta che a volte da questo stallo se ne esce con delle fantasie e delle trasgressioni, dove la mente se ne va altrove “Come un soffio di vento che vola via questo tormento”.

“I love you”

Sicuramente il brano più sperimentale del disco, beat e chitarre filtrate, voci effettate e una sola frase in tutta la canzone. D’Iuorno si mette a nudo musicalmente.

Chi è D’Iuorno

Alessandro D’Iuorno, in arte D’Iuorno, nasce e cresce a Firenze. Il suo disco d’esordio “Ho capito abbastanza” esce nel maggio del 2012 per Controrecords e Newmodellabel, con distribuzione Audioglobe. Un lavoro che viene accolto positivamente dalla critica specializzata e che gli permette di entrare in contatto con Giorgio Canali (autore e chitarrista CCCP,CSI, PGR)che lo ospita in apertura di alcuni suoi concerti durante il tour di presentazione del disco.

Da qui il rapporto tra i due inizia a stringersi, fino a portare ad una collaborazione per il nuovo disco “Diversamente capace”, in cui Canali assume la figura di produttore artistico ed arrangiatore. Il nuovo album è stato registrato tra lo studio Larione 10 di Firenze e la casa dello stesso Giorgio, ed è uscito il 12 maggio 2015.

Inizia il suo tour tra live e interviste radio. Le recensioni dicono che il progetto funziona, fino a quando a fine 2016 uno stop per problemi personali interrompe la sua corsa. Continua a scrivere, si rimette in piedi, ed è il 2018 quando conosce il bassista compositore Alessio Dell’Esto di Grosseto. Da lì inizia la collaborazione da cui nasce una raccolta di nuovi e vecchi brani, “SS223”.