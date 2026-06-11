VDR vs Google Drive/SharePoint/Box: differenze di sicurezza, log e permessi

Perché confrontare VDR con soluzioni cloud come Google Drive, SharePoint e Box?

Sempre più spesso, nel mondo del business, si sente parlare delle VDR, le virtual data room. Queste piattaforme vengono presentate come alternative sicure e affidabili per condividere e raccogliere documenti e file sensibili, con dati finanziari, assicurativi e medici. In questo articolo, vedremo se è davvero così, rivelando le differenze fondamentali tra le VDR e le soluzioni cloud tradizionali come Google Drive o Box.

In particolare, ci concentriamo su temi essenziali come la sicurezza VDR, i permessi e gli audit trail. Vedremo quando una VDR è la scelta giusta e quando una soluzione cloud tradizionale può bastare. Iniziamo dal tema più importante: la sicurezza.

Sicurezza dei dati: Differenze tra VDR e soluzioni cloud

È vero che le stanze virtuali sono sicure? Assolutamente sí, anzi. Si potrebbe dire che sono a prova di hacker, grazie alle funzioni di cyber security come gli accessi autorizzati, la crittografia avanzata e le impostazioni che si concentrano sulla tutela dei dati sensibili.

Grazie alla crittografia 256-bit, la sicurezza end-to-end e alla gestione dei permessi, usare una VDR significa poter gestire sia il proprio team che i collaboratori esterni senza doversi preoccupare di violazione dei dati o di allegati di malware. Nel confronto VDR vs Google Drive, la prima offre una soluzione ottimale contro gli attacchi informatici, considerando che Drive non permette nemmeno di implementare password sicure per i propri documenti o le cartelle. Per le aziende che necessitano di una condivisione sicura file aziendali, le VDR rappresentano la scelta più affidabile sul mercato.

Google Drive/SharePoint/Box: Sicurezza standard per file meno sensibili

In paragoni come VDR vs Sharepoint, i sistemi di cloud tradizionali (purtroppo) hanno delle lacune. Il loro livello di protezione é un livello base, con una crittografia che non assicura una protezione avanzata. Altrettanto limitata è la gestione dei permessi, con ruoli generali per i collaboratori, che si limitano solo a visualizzatore, commentatore ed editor.

Insomma, un dettaglio che manca nei cloud tradizionali é il controllo, sicuramente un dettaglio fondamentale per ogni tipo di business.

Gestione dei permessi: Controllo completo con VDR vs Cloud Storage

Tra le tante alternative a Drive per M&A (e non solo), le virtual data room sono quelle che danno un controllo maggiore al proprietario, soprattutto perché permettono di controllare gli accessi e monitorare le azioni degli utenti.

VDR: Controllo completo dei permessi per i documenti

Ecco alcune delle funzionalitá tipiche di una virtual data room:

Permessi granulari per ogni utente e gruppo ; ciò significa che si ha la possibilità di limitare la visualizzazione, il download, e la modifica dei file presenti nella VDR.

per ogni utente e ; ciò significa che si ha la possibilità di limitare la visualizzazione, il download, e la modifica dei file presenti nella VDR. Funzione watermarking dinamico per ogni documento. Questo permette di aumentare la sicurezza e monitorare le azioni degli utenti.

Google Drive/SharePoint/Box: Gestione permessi limitata a livello di cartella o file

Come funzionano i sistemi di cloud tradizionali? Le impostazioni, anche nel caso dei permessi, sono molto generali. Infatti, servizi come Box non danno la possibilità di avere dei permessi personalizzati per ogni singolo documento, ma solo di impostare permessi di condivisione generalizzati. Ancora una volta, il livello di controllo è molto limitante.

Audit Trail: Monitoraggio delle attività degli utenti

Il registro delle attività degli utenti, della cronologia, delle azioni e degli accessi é fondamentale per avere il controllo sui propri documenti. Una soluzione audit trail VDR consente di avere un registro preciso e affidabile.

VDR: Audit Trail Completo e Tracciabilità

Ogni azione degli utenti (accesso, download, modifica) viene registrata nel log di audit per la trasparenza totale e la compliance. Quindi, una VDR è utile anche per le due diligence legali e finanziarie e per garantire la conformità con i regolamenti (GDPR, ISO).

Google Drive/SharePoint/Box: Audit trail limitato

In confronto, le cloud offrono un registro limitato, con accesso ai log solo a livello amministrativo e per alcune azioni.

Quando scegliere una VDR rispetto a Google Drive/SharePoint/Box?

Nonostante i loro limiti, a volte le cloud tradizionali possono “essere abbastanza.” Molto dipende dal tipo di documenti che serve gestire e dalla mole di lavoro.

Scelta di una VDR: Quando la sicurezza e il controllo dei permessi sono prioritari

In sintesi, una stanza virtuale conviene quando si lavora con dati altamente sensibili, come nelle operazioni di M&A, raccolta di capitali, o transazioni immobiliari.

Quando scegliere soluzioni cloud come Google Drive/SharePoint/Box: Progetti meno sensibili o collaborazioni semplici

Questi provider sono ideali per la condivisione di file non sensibili e per utenti che non necessitano di una gestione dettagliata dei permessi.

Tabella comparativa: VDR vs Google Drive/SharePoint/Box

Criterio VDR Google Drive/SharePoint/Box Sicurezza Alta (crittografia 256-bit, permessi granulari, watermarking dinamico) Bassa (crittografia di base, permessi limitati) Gestione dei permessi Controllo completo e personalizzabile per documento Permessi generali a livello di cartella/file Audit trail Completamente tracciato e registrato per ogni azione Limitato a livello di attività generica Compliance Conformità con GDPR, ISO 27001 Conformità base per il cloud storage

Conclusione: Quando scegliere una VDR rispetto ai servizi cloud tradizionali?

Se la sicurezza dei dati e la tracciabilità delle attività sono fondamentali, una Virtual Data Room (VDR) è la scelta più adatta. Le VDR offrono controlli avanzati sugli accessi, crittografia e registri dettagliati delle azioni degli utenti, garantendo un elevato livello di protezione per documenti sensibili.

Se invece il progetto è meno critico, servizi cloud come Google Drive, SharePoint o Box possono essere sufficienti. Queste soluzioni permettono una gestione semplice dei file e una buona collaborazione, pur offrendo un livello di sicurezza adeguato per contesti non altamente sensibili.

Domande frequenti su VDR vs Google Drive/SharePoint/Box

Posso usare Google Drive per operazioni M&A? In teoria sí, ma non è raccomandabile, in particolare per il tema della sicurezza. Una VDR per M&A offre molti più vantaggi, dalla sicurezza fino all’audit trail.

Quanto è sicuro SharePoint rispetto a una VDR? SharePoint offre una buona sicurezza per l’uso generale, ma una VDR è più sicura e controllabile per dati estremamente sensibili grazie a strumenti avanzati di tracciabilità, permessi granulari e protezione specifica per ambiti critici.

Qual è il vantaggio principale di una VDR? La sicurezza, senza dubbio, avanzata e senza limiti, iniziando con la crittografia innovativa.