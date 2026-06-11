Uscito Hype il nuovo singolo di Roby Rossini

Su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica torna Roby Rossini con il nuovo singolo per l’estate 2026, Hype

Arriva su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica torna Roby Rossini con il nuovo singolo per l’estate 2026, Hype.

Il singolo, in stile Power Pop, esce su etichetta Revamp Records.

Link Visual Video https://youtu.be/lXgK38qAKJg

Un inedito ritmico, festoso ed estivo, in cui Roby Rossini si rivolge alle nuove generazioni cercando un punto d’incontro tra passato e presente ed individuando un fil rouge nell’utilizzo dei social come strumento condiviso per raccontare la vita quotidiana.

Il brano è scritto ed arrangiato da Rossini insieme al musicista Dimarco (nome d’arte di Francesco Di Marco), già autore di produzioni di successo tra cui due album con i Tiromancino e un best of di Coolio impreziosito dai featuring di primo piano con Snoop Dogg e Morricone.

Roby Rossini è un artista, cantautore, performer e produttore musicale romano. È noto come uno fra gli artisti piú rappresentativi del genere italodance negli anni 2000 grazie ai brani Tanz Bambolina, Rendez Vous, The Castle, Future Mind, Arcobaleno con Danijay. Ha scritto e prodotto dischi in collaborazione con vari artisti tra cui Amanda Lear e Ivan Cattaneo, e collaborato con le più importanti case discografiche italiane. Negli ultimi anni ha sfornato una discografia prettamente elettropop: “Ridere e Volare” inclusa nell’E.P. Pioggia Nucleare, Un’altra Estate, Pioggia Di Stelle e Verso Il Mare (Sweet Harmony) rielaborazione italiana ufficiale del noto brano dei The Beloved.

Nell’Ottobre del 2025 ha pubblicato il singolo Due Universi in duetto con Melody Castellari. A Gennaio 2026 fuori il brano Facce Da Film.

Hype segna il proseguimento della collaborazione tra l’artista romano e l’etichetta REVAMP, realtà emergente specializzata nella dance che, oltre a promuovere le nuove produzioni di alcuni dei nomi italiani più autorevoli del genere, si distingue per la riscoperta e promozione di importanti cataloghi Eurodance e Italo Dance, tra cui spiccano le hit di Gayà – It’s Love, Shine On Me, I Keep On Dreaming e Never Meet.