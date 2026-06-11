Uccise un uomo investendolo più volte col SUV, condannata a 18 anni Cinzia Dal Pino

L’imprenditrice sconterà la condanna ai domiciliari

La Corte di Assise di Lucca ha condannato in primo grado a 18 anni di carcere Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di 67 anni che nel settembre 2024 uccise con il proprio SUV Noureddine Mezgui, 47enne senza fissa dimora che poco prima le aveva portato via la borsa.

Dopo lo scippo, la donna ha inseguito l’uomo e lo ha investito più volte, lasciando poi lì il suo corpo. Il tribunale di Lucca ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha escluso l’aggravante della crudeltà.