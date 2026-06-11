Trump: “Questa notte gli Stati Uniti colpiranno duramente l’Iran”

Trump afferma a Fox News: “La mia preferenza sarebbe quella di prendere l’isola di Kharg”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato sul suo social Truth: “Questa notte gli Stati Uniti colpiranno duramente l’Iran (la cui marina, aeronautica, radar, difesa antiaerea e tutte le altre forme di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono state DISTRUTTE!). In un futuro non troppo lontano, prenderemo l’isola di Kharg e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, cosa che sta funzionando brillantemente”.

Il post arriva dopo che per la seconda notte consecutiva gli Usa hanno lanciato attacchi aerei contro l’Iran; Teheran ha risposto con raid mirati in Bahrain, Kuwait e Giordania.

Trump afferma a Fox News che gli Stati Uniti sono in trattative con l’Iran e aggiunge: “La mia preferenza sarebbe quella di prendere l’isola di Kharg”.