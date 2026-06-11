Stasera su Rai 3 “Il Mondo con gli occhi di Overland”

Torna “Il Mondo con gli occhi di Overland” che, dopo trent’anni di spedizioni leggendarie, approderà giovedì 11 giugno in prima serata su Rai 3. Filippo Tenti riparte con una stagione evento del documentario di viaggio che, in cinque serate, accompagnerà il pubblico alla scoperta di Laos, Costa Rica e Madeira. Sarà un viaggio nell’anima dei luoghi e nel tempo, per scardinare preconcetti e mostrare il vero volto di nazioni spesso ignorate o raccontate solo per fatti di cronaca negativi. In questa nuova edizione, lo sguardo di “Overland” si poserà su territori scelti per la loro straordinaria complessità culturale e naturalistica.

Trasmessa per la prima volta nel 1996 e giunta alla ventiseiesima edizione senza mai fermarsi, la missione di Beppe e Filippo Tenti festeggia quest’anno il suo trentennale con un formato speciale. In ogni appuntamento, insieme agli episodi dedicati alle nuove destinazioni, si ripercorreranno, attraverso highlights dei momenti più iconici, retroscena inediti e le voci dei protagonisti, l’evoluzione del programma e i cambiamenti di un pianeta che, dal 1996 a oggi, si è trasformato davanti alle telecamere di Overland.

Il culmine delle celebrazioni arriverà nell’ultima puntata con il ritorno alle origini e la riproposizione integrale della prima, storica stagione Roma-New York: il viaggio dei celebri camion arancioni che diede vita a un’impresa capace, da trent’anni, di far sognare intere generazioni. La prima destinazione sarà il Laos, una delle nazioni meno conosciute del Sud-Est asiatico. L’esplorazione partirà dalla capitale Vientiane e dai suoi templi millenari, per poi addentrarsi nella Piana delle Giare e nei luoghi segnati dalla “Guerra Segreta”, il conflitto parallelo a quello del Vietnam di cui si sa ancora poco. Attraverso gli incontri con le etnie locali e la visita a quel che resta di una base della CIA, il racconto mostrerà la resilienza di un popolo capace di trasformare i residui bellici in strumenti di vita quotidiana.

Il viaggio si snoderà tra i ritmi lenti del Mekong e l’avanguardia del nuovo treno ad alta velocità, simbolo dell’inevitabile cambiamento che interessa la regione. Si andrà alla scoperta della minoranza Hmong, tra storie di fughe e ritorni in patria; si parteciperà al Tak Bat, l’antica cerimonia di offerta ai monaci buddisti; e ci si immergerà nella cultura gastronomica locale, tra i segreti del riso glutinoso e i mercati tradizionali. La prima puntata si chiuderà con Beppe e Filippo Tenti che rievocheranno le prime grandi avventure dei camion arancioni, da “Overland 1” a “Overland 6”, attraverso racconti inediti e momenti iconici.

“Il Mondo con gli occhi di Overland” è disponibile anche su RaiPlay.