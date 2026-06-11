Stasera su Rai 3 a “Tribù̀” la comunità dei bodybuilder

In “Tribù” – il programma di Rai Cultura in onda giovedì 11 giugno alle 20.10 su Rai 3 – tra backstage carichi di tensione e rituali di preparazione, Raffaele Di Placido entra nel mondo dei bodybuilder

Il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospita le gare della WNBF Italy, federazione del bodybuilding natural in Italia: atleti provenienti da tutto il mondo si preparano a salire sul palco dopo mesi di allenamenti intensi, diete rigidissime e sacrifici che scandiscono ogni aspetto della loro vita. In “Tribù” – il programma di Rai Cultura in onda giovedì 11 giugno alle 20.10 su Rai 3 – tra backstage carichi di tensione e rituali di preparazione, Raffaele Di Placido entra nel loro mondo per capire cosa si nasconde dietro questo stile di vita estremo e quali motivazioni li spingano a superare continuamente i propri limiti. Una comunità unita da disciplina, dedizione e dalla ricerca costante della migliore versione di sé, che vede nel palco il momento culminante di un lungo viaggio di trasformazione.