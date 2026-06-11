Stasera su Rai 1 la partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026

Stasera in chiaro su Rai 1 la partita inaugurale del Mondiale di Calcio Fifa 2026 in programma dall’ 11 giugno al 19 luglio 2026, in diverse città di Stati Uniti, Canada e Messico

Giovedì 11 giugno 2026 alle 20:35, Rai 1 propone la partita inaugurale del Mondiale di Calcio Fifa 2026 in programma dall’ 11 giugno al 19 luglio 2026, in diverse città di Stati Uniti, Canada e Messico.

Rai ha acquisito i diritti multipiattaforma (TV e Internet/mobile) per il territorio italiano in esclusiva free, per 35 partite (trasmesse nella fascia oraria 18.40 – 02.00 su Rai 1, con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 per la prima volta in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti d’America.

Le dirette Rai riguarderanno i principali incontri della manifestazione, così ripartiti:

– 17 partite della fase a gironi

– 6 partite dei sedicesimi di finale

– 4 partite degli ottavi di finale

– 4 incontri dei quarti di finale

– 2 semifinali

– 2 finali