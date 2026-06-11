Oroscopo di oggi, giovedì 11 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 11 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Complice la Luna in sestile dall’Acquario, la giornata si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa dell’ecologia. Di fronte ai problemi, possiamo contare su un’amicizia inossidabile che ci dà forza da ritrasmettere con generosità.
Toro
La curiosità è da alimentare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela, per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l’equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti nella quotidianità ci danno lezioni di cui fare tesoro.
Gemelli
Confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all’ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Trasferta d’affari con finale felice. Torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro.
Cancro
Il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte.
Leone
In primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o della collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia è quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti.
Vergine
Regna il disordine nell’attività? Rispondiamo con elasticità alle esigenze contingenti, rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione. Teniamo conto di alcune innovazioni valide, sulle quali possiamo facilmente impostare nuove iniziative.
Bilancia
Pace nella coppia. La reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la percezione di essere compresi e rispettati. È così bella la sensazione di sentirci al sicuro. Piena fiducia negli affetti, amori, amici e nella famiglia.
Scorpione
Sabato poco esaltante, con la Luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia, diamole ascolto, la serenità è un’esigenza.
Sagittario
Buona amica la Luna in sestile dall’Acquario che ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con chi amiamo, oggi la comunicazione è fluida. Scambiarci opinioni spalanca la mente e il cuore.
Capricorno
Difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall’altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle scelte, ci ritiriamo in una salutare e riflessiva sospensione delle attività.
Acquario
Atmosfera serena, grazie alla nostra Luna libera di brillare. Trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici interessi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiando le abitudini, rinnoviamo in positivo la vita.
Pesci
Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più. Lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono dal pensiero fisso di qualcuno che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino.