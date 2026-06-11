Mariani, Bindoni, Tegoni e Di Bello sono gli arbitri italiani partiti per il Mondiale

Marco Di Bello sarà in Sala VAR per Corea – Repubblica Ceca

Oggi prende il via la World Cup 2026. Alla competizione mondiale sono presenti anche quattro italiani: l’arbitro Maurizio Mariani, gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, il video match official Marco Di Bello.

Mariani, Bindoni e Tegoni si trovano a Miami, dove sono riuniti tutti gli arbitri e gli assistenti che prenderanno parte al Campionato del Mondo. Le giornate, sotto la guida del Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA Pierluigi Collina, sono scandite secondo ritmi precisi, con sedute di allenamento e riunioni tecniche in aula.

Marco Di Bello, dopo aver partecipato nei giorni scorsi al raduno congiunto a Miami, si è spostato a Dallas dove è presente il centro VAR del mondiale. Per lui è già arrivata la prima designazione, che lo vedrà impegnato in Sala VAR per Corea – Repubblica Ceca.

“La scuola arbitrale italiana e la sua lunga tradizione saranno degnamente rappresentate alla World Cup 2026 da Maurizio, Daniele, Alberto e Marco – ha detto il Vicepresidente vicario dell’AIA Francesco Massini -. La loro presenza alla massima competizione calcistica mondiale è un motivo di orgoglio che unisce tutta l’Associazione Italiana Arbitri. Ancora una volta viene infatti riconosciuto, a livello internazionale, il valore e la qualità tecnica costruita nel tempo. Ai nostri portacolori vanno gli auguri da parte del Comitato Nazionale e di tutti i 33 mila arbitri italiani, che scenderanno idealmente in campo con loro ad ogni designazione”.