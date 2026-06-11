Giorno del gioco: Unicef ha nominato Lamine Yamal ambasciatore. 90mln di bambini non hanno giocattoli

90 milioni di bambini non hanno giocattoli; 80 milioni di bambini tra i 2 e i 4 anni non giocano con un genitore o una persona che si prende cura di loro a casa

Lamine Yamal, 18enne stella del Barcellona e della nazionale spagnola, è stato nominato nuovo Goodwill Ambassador dell’UNICEF, con l’obiettivo di difendere il diritto di ogni bambino a giocare.

La nomina è avvenuta in occasione della Giornata internazionale del gioco, che si celebra ogni anno l’11 giugno per riconoscere il gioco come elemento essenziale per lo sviluppo cognitivo, sociale e fisico dei bambini, e nel giorno di apertura della Coppa del Mondo FIFA, dove Lamine rappresenterà la sua nazionale, la Spagna.

“Sono incredibilmente orgoglioso di diventare Goodwill Ambassador dell’UNICEF”, ha dichiarato Lamine. “Crescendo, tutto ciò che avevo era una famiglia, un pallone, un parco e un sogno. Giocare a calcio mi ha dato una struttura, un senso di appartenenza e speranza per il futuro. So quanto sia importante per i bambini avere un luogo sicuro dove giocare, in modo che possano semplicemente godersi l’infanzia, scoprire il mondo, dare sfogo alla fantasia e crescere. Eppure, milioni di bambini in tutto il mondo stanno crescendo senza spazi sicuri in cui giocare. Quando ai bambini viene negata la possibilità di giocare, perdono l’opportunità di sviluppare le loro capacità, fare amicizia e immaginare un futuro più luminoso.”

Nel suo ruolo di Goodwill Ambassador dell’UNICEF, Lamine si concentrerà sul diritto dei bambini al gioco e sul sostegno ai bambini che vivono in situazioni di emergenza umanitaria, come conflitti o disastri naturali. Con oltre 87 milioni di follower complessivi e un pubblico di giovani fan non solo in Europa ma in tutto il mondo, Lamine Yamal ha la capacità di raggiungere e ispirare il pubblico, consolidando il suo precedente impegno a favore dei diritti dei bambini.

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 2024, ad esempio, ha scritto una lettera sentita al fratello minore condividendo le sue speranze per i bambini di tutto il mondo. L’anno scorso ha ceduto i suoi account sui social media alla piccola Ahinora di 9 anni della Guinea Equatoriale – il paese d’origine della madre di Lamine – permettendole di mostrare al mondo come vive i suoi diritti giorno per giorno, e ha riflettuto con i suoi genitori sui giochi della loro infanzia in un breve video, sottolineando come il gioco unisca le generazioni.

“Dal campo da gioco al palcoscenico mondiale, Lamine Yamal mette la sua passione e la sua voce al servizio della missione dell’UNICEF a favore dei bambini”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. “Siamo lieti di accoglierlo come Goodwill Ambassador per difendere il diritto di ogni bambino a giocare e a un’infanzia sicura. In un mondo in cui troppi bambini devono affrontare conflitti e povertà, l’impegno di Lamine è un importante promemoria del fatto che ogni bambino merita la possibilità di giocare, crescere e prosperare”, ha aggiunto Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF.

La nomina di Lamine arriva proprio mentre l’UNICEF pubblica dati aggiornati sul gioco, dai quali emerge che oltre 90 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni – ovvero 1 su 7 a livello globale – non dispongono di alcun oggetto con cui giocare, come giocattoli acquistati in negozio, oggetti domestici o altre semplici risorse per giocare a casa, mentre 80 milioni di bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni – circa 1 su 5 – non giocano con un genitore o una persona che si prende cura di loro a casa.

“The Power of Play: A global data story” è l’analisi globale più completa mai realizzata sull’accesso dei bambini al gioco a casa, basata su dati provenienti da quasi 100 paesi raccolti nell’arco di 15 anni fino al 2024. Lo studio non rileva alcun cambiamento significativo nell’ultimo decennio nella percentuale di bambini che giocano con chi se ne prende cura, con solo un leggero miglioramento nell’accesso dei bambini a una varietà sufficiente di giocattoli in questo periodo, anche in America Latina e nei Caraibi e nell’Africa subsahariana.

I dati mostrano che, tra i bambini che non giocano con chi se ne prende cura a casa, tre quarti vivono nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Queste due regioni rappresentano inoltre circa i due terzi di tutti i bambini che crescono senza giocattoli. I bambini nei paesi a basso reddito hanno il 25% di probabilità in meno di giocare con una figura di riferimento rispetto a quelli nei paesi ad alto reddito, e meno della metà dispone di una varietà adeguata di giocattoli rispetto a quasi tutti i bambini nelle nazioni più ricche. All’interno dei singoli paesi, le disparità colpiscono più duramente le famiglie più povere, quelle rurali e i bambini le cui madri non hanno un’istruzione formale.

Al contempo, in ogni regione e a prescindere dal livello di reddito, i bambini hanno quasi la metà delle probabilità di giocare con i propri padri rispetto a quanto fanno con le madri o con altre figure di riferimento – un divario aggravato dai programmi di sostegno genitoriale che continuano a rivolgersi esclusivamente alle madri, tralasciando in gran parte i padri.

La ricerca dimostra che il gioco è fondamentale per il modo in cui i bambini imparano, costruiscono relazioni e crescono, specialmente quando è condiviso con una figura di riferimento o un amico. Eppure, la povertà, i conflitti e la mancanza di sostegno negano a milioni di bambini il gioco e gli spazi sicuri di cui hanno bisogno – liberi da violenza e sfruttamento – per esplorare e immaginare. Queste barriere lasciano effetti duraturi sulla fiducia in sé stessi, sulla comunicazione e sulle abilità sociali che possono protrarsi fino all’età adulta.

L’UNICEF invita i governi, le imprese e le altre parti interessate a:

Potenziare i servizi, compresi i programmi di genitorialità, che promuovono il gioco e le relazioni.

i servizi, compresi i programmi di genitorialità, che promuovono il gioco e le relazioni. Garantire l’accesso alla scuola dell’infanzia e all’apprendimento attraverso il gioco per ogni bambino dai 3 ai 6 anni.

l’accesso alla scuola dell’infanzia e all’apprendimento attraverso il gioco per ogni bambino dai 3 ai 6 anni. Assicurare che ogni bambino abbia accesso ad aree gioco sicure, inclusive e ben tenute.

“Il nostro nuovo rapporto mostra come fattori quali i conflitti e la povertà possano rendere più difficile per i genitori e chi si prende cura dei bambini fornire ai più piccoli il sostegno di cui hanno bisogno per crescere e prosperare”, ha concluso Russell. “Investire nella protezione sociale e nei servizi per la prima infanzia può dare alle famiglie il tempo e le risorse necessarie per garantire che i bambini abbiano un buon inizio di vita”, ha aggiunto Russell.

Link al rapporto: https://data.unicef.org/resources/the-power-of-play/