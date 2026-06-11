Fuori il video di “SPLENDID BALL” il nuovo singolo di Giorgio Linari, scritto e composto con Giuliano Boursier che ha curato anche gli arrangiamenti

Fuori il video di “SPLENDID BALL” il nuovo singolo di Giorgio Linari, scritto e composto con Giuliano Boursier che ha curato anche gli arrangiamenti, è un brano ipnotico e diretto, in radio e già disponibile in digitale.

“SPLENDID BALL” nasce da un’intuizione improvvisa, una riflessione profonda dell’artista sul nostro straordinario pianeta, troppo spesso ferito da chi lo popola e lo governa senza scrupoli. Giorgio Linari predilige da sempre una scrittura diretta, capace di colpire l’ascoltatore al primo impatto. Sceglie deliberatamente di non spiegare i propri brani: crede infatti che ogni canzone debba risuonare nell’altro in modo intimo e soggettivo. Per Linari, l’artista lancia messaggi che diventano slogan e si trasformano in sensazioni che ognuno percepisce in modo differente. Non esiste una verità assoluta, ma un disagio collettivo che deve essere finalmente affrontato.

«“SPLENDID BALL” mi rappresenta profondamente: è lo specchio di una situazione paradossale che si consuma quotidianamente sotto i nostri occhi – afferma Giorgio Linari – viviamo su un pianeta straordinario, una “palla” lanciata nell’infinito dell’universo, ricca di bellezza e di persone autentiche, ma tragicamente ostaggio di figure senza scrupoli, disposte a tutto pur di perseguire i propri interessi. Il brano vive di questo contrasto: un sound pop trascinante che fa da contraltare a un testo crudo e d’accusa. È proprio questo attrito tra l’energia della musica e la ferocia delle parole a rendere “SPLENDID BALL” unica, permettendole di arrivare al grande pubblico nonostante la sua natura diretta e provocatoria.»

Qui il video: https://youtu.be/hY1W2XNbt6Y

«Il video doveva tradurre in immagini la stessa urgenza viscerale della canzone, con la medesima forza d’urto. Ho pensato subito di affiancare alla performance di Giorgio l’energia dei ballerini, per assecondare e spingere il ritmo del brano, alternandoli a frammenti di vita di persone comuni – racconta il regista Valentino Linari – quando gli ho chiesto: ‘Dimmi come deve essere questo video’? Lui ci ha pensato un attimo, mi ha guardato negli occhi e mi ha risposto: ‘Ipnotico e diretto’. Due sole parole, che sono diventate la mia bussola. Guardando il risultato finale, credo proprio che ci siamo riusciti.»