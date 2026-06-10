Su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”. Ospiti Carlo Verdone e Mario Marenco

I grandi ospiti della serata di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” – in onda mercoledì 10 giugno alle 21.20 su Rai 5 – sono Carlo Verdone e Mario Marenco

Dopo l’apertura affidata allo swing dei Capitan Jive, i grandi ospiti della serata di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” – in onda mercoledì 10 giugno alle 21.20 su Rai 5 – sono Carlo Verdone e Mario Marenco, che rievocano con Arbore aneddoti e personaggi della loro carriera televisiva. Stefano Bollani, poi, esegue con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti “Mamma mia dammi cento lire” e “I will survive”, mentre Alina interpreta insieme agli Swing Maniacs “I can’t stop loving you”.