Su Rai 3 “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli torna sui casi di Paula Andrea e Pamela Genini

Paula Andrea Bran Yépez, scomparsa nel 2012, non se n’è andata, abbandonando il suo bambino: secondo la Procura non si è mai allontanata da Farneta. Paula aveva tanti progetti e la mamma che non ha mai smesso di cercarla dice: “Quando è venuta l’ultima volta a trovarmi mi disse che aveva paura di essere uccisa”.

Sulla vicenda, “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 10 giugno alle 21.15 su Rai 3, propone testimonianze inedite.

Documenti inediti anche sul caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano da Gianluca Soncin: secondo gli inquirenti la tomba è stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre. L’unico indagato è Francesco Dolci che continua a proclamarsi innocente. Ma Pamela poteva esser salvata?

E poi Liliana Resinovich: ancora una proroga per analizzare i reperti, in particolare si confronteranno le fibre ritrovate su Lilly con i vestiti che il marito indossava il giorno della scomparsa. E il fratello Sergio sempre più amareggiato dice: “Arriveremo mai ad una verità? ”

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.