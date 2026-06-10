Su Rai 2 “La sottile linea della vendetta” di Arnaud Malherbe

Da stasera su Rai 2 due prime serate tra suspense e umorismo con “La sottile linea della vendetta” di Arnaud Malherbe: la trama

Su Rai 2, in prima visione assoluta, due prime serate di suspense, umorismo e dramma: mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, alle 21.20, va in onda la miniserie francese “La sottile linea della vendetta”. Esther Lefèvre, che ha lavorato in un tribunale come cancelliera, si gode la sua tranquilla pensione finché non scopre di avere il morbo di Alzheimer.

Quando vuoti e dimenticanze cominciano a cambiare la sua vita, dal passato riaffiorano anche alcuni ricordi sepolti che la spingono a indagare sulle tracce di fatti quasi dimenticati. Esther inizia così a consultare i suoi archivi giudiziari dai quali estrae una lista di criminali che in passato sono riusciti a sfuggire alla giustizia per cavilli o mancanza di prove. Non ha molto tempo, deve agire prima di perdere completamente la memoria.

Il suo destino si intreccia con quello di Célia Le Goff, una poliziotta intraprendente che cerca di risolvere il mistero di una serie di inquietanti omicidi il cui colpevole lascia dei messaggi a lei destinati sui corpi delle vittime. L’indagine la condurrà nei luoghi della sua infanzia, dove è sepolto il segreto più oscuro del suo passato. Esther cerca di ricordare e Célia di dimenticare. Le vite delle due donne si incrociano e si uniscono.

La miniserie è liberamente tratta dalla serie turca di successo “Sahsiyet”, vincitrice di un “Emmy Award”. La regia è di Arnaud Malherbe.