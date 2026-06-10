Nasa: l’astronauta Luca Parmitano farà parte di Artemis III per nuova missione lunare

La missione effettuerà una serie di test in ​​orbita terrestre nel 2027, essenziali per Artemis IV, la prima missione con equipaggio prevista al Polo Sud lunare nel 2028

L’astronauta italiano Luca Parmitano farà parte dell’equipaggio dell’Artemis III, nuova missione lunare della Nasa in preparazione allo sbarco sul satellite naturale.

“[My] launchpad is my country, Italy…The European Space Agency is like a launch tower… the rocket, literally and figuratively, is NASA.” @ESA astronaut and Artemis III pilot @Astro_Luca shares words of gratitude. pic.twitter.com/a3w2AsCZcs — NASA (@NASA) June 9, 2026

Lo ha annunciato la Nasa durante una conferenza stampa dal Johnson Space Center, a Houston. Artemis III prevede un’esercitazione di elevata complessità nell’orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion – su cui viaggeranno gli astronauti – si aggancerà ai lander lunari sviluppati dai partner commerciali della Nasa.

Orion è alimentata Modulo di Servizio Europeo (ESM-3), il quale fornisce propulsione ed energia al modulo su cui viaggia l’equipaggio.

“Il mio trampolino di lancio è il mio paese, l’Italia. L’Agenzia Spaziale Europea una torre di lanci e il razzo, in senso letterale e figurato, è la NASA” queste le parole di Parmitano dopo l’annuncio della partenza.

L’equipaggio al completo

L’astronauta della NASA Randy Bresnik , comandante

Luca Parmitano , astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) , pilota

L’astronauta della NASA Andre Douglas , specialista di missione

L’astronauta della NASA Frank Rubio, specialista di missione