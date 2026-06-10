Milo Infante dice addio alla Rai, approda a Mediaset con incarichi dirigenziali

Milo Infante lascia la Rai. Il condutture di Ore 14 ha formalizzato le sue dimissioni questa mattina al capo del personale. Un addio che era nell’aria, dopo i saluti dell’ultima puntata: “Ci sono altri mondi al di fuori di questo e quindi vedremo”.

DALLA RAI

“RAI comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale”, si legge sul sito.

L’ANNUNCIO DI MEDIASET

Contestualmente alle dimissioni del conduttore dall’azienda di Viale Mazzini, è arrivata la notizia del suo passaggio a Mediaset, confermato dall’azienda con una nota ufficiale: “Milo Infante entra a far parte del gruppo Mediaset. Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. l giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”, riporta la nota.