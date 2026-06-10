Machine Gun Preacher con Gerard Butler e Michelle Monaghan su Rai Movie: la trama

Tratto da una storia vera, il film “Machine Gun Preacher” con protagonisti Gerard Butler e Michelle Monaghan stasera su Rai Movie: la trama

L’attore Gerard Butler è il protagonista del film d’azione e drammatico del 2011, “Machine Gun Preacher”, proposto da Rai Movie mercoledì 10 giugno 2026, in prima serata, alle 21.10. La pellicola, diretta da Marc Forster, s’ispira ad una storia vera, quella di Sam Childers, tossicodipendente e sbandato, che troverà redenzione nella fede dedicando la vita a salvare i bambini vittime di rapimenti e abusi in Africa, nello scenario devastante della Seconda guerra civile in Sudan.

Tra gli interpreti anche Michelle Monaghan e Michael Shannon.