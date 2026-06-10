Gli episodi 3 e 4 della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda in replica la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso” con gli episodi 3 e 4 “Pegaso” e “L’ultima confessione di Sylvie”
Mercoledì 10 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica arriva la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso”.
Nell’episodio 3 “Pegaso”, mentre Mervin è assorbito dalla soluzione di un caso di omicidio complicato, Patterson gli dimostra quanto sia importante essere vicini alla cittadinanza in tutti i modi possibili.
Nell’episodio 4 “L’ultima confessione di Sylvie”, un’anziana parrocchiana della Chiesa di Saint Vincent muore per un tragico incidente, ma la Polizia sospetta un omicidio. Per l’agente Rose si tratta di un caso difficile, perché la vittima era un’amica di famiglia.