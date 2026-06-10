Erdogan: “Israele è una minaccia per l’umanità”, risponde Netanyahu: “Dittatore antisemita”

Botta e risposta tra presidente turco e il primo ministro israeliano

“Se la prepotenza israeliana non verrà fermata, le conseguenze ricadranno sull’intera regione e su tutta l’umanità”. Non usa mezzi termini Erdogan, per commentare con i parlamentari del suo partito, gli attacchi di Tel Aviv su Siria e Libano. Stando a quanto riferisce Al Jazeera, il presidente turco, ha riferito che l’aggressione israeliana rappresenta una minaccia per il mondo intero, Turchia compresa, e per questo va bloccata. “Israele deve essere fermato; questo è un dovere dell’umanità e del fronte umanitario. La storia non deve ripetersi”, ha aggiunto.

NETANYAHU: ERDOGAN ULTIMO A POTER DARE LEZIONI

Parole non gradite da Netanyahu che su X ha replicato: “Il dittatore antisemita Erdogan, che commette genocidio contro i curdi, sostiene l’organizzazione terroristica Hamas, opprime il suo popolo e imprigiona i rivali politici, è l’ultimo che può fare la morale allo Stato di Israele. Lo Stato di Israele e le Forze di Difesa Israeliane continueranno ad agire con forza contro l’Iran e i suoi alleati che minacciano il Medio Oriente e il mondo intero”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)