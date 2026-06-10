Azzurre a caccia del Mondiale, la qualificazione passerà dai play-off

Un primo tempo perfetto, poi il calo nella ripresa dovuto anche alle cattive notizie che arrivavano dalla Serbia. A Göteborg finisce 2-2, con l’Italia che dopo i centri di Oliviero e Piemonte viene rimontata dalle reti di Lundkvis e Rolfö. Sfuma così la prima vittoria della storia in terra svedese e anche la qualificazione diretta al Mondiale, conquistata dalla Danimarca grazie al 4-1 sul campo del fanalino di coda del Gruppo 1.

“È stata una prestazione di altissimo livello – ha dichiarato Soncin a fine match – abbiamo concesso poco e quel poco lo abbiamo pagato a caro prezzo. Ma sono estremamente orgoglioso di quello che hanno mostrato le ragazze e della loro voglia di fare il massimo anche oggi. Ci portiamo comunque a casa questo secondo posto che ci fa guardare agli spareggi di ottobre con grande fiducia”.

I play off da affrontare

L’Italia dovrà ora aspettare il 18 giugno per scoprire come proseguirà il suo cammino verso la fase finale del torneo. Tra nove giorni si svolgerà infatti il sorteggio dei play-off, che vedranno impegnate 32 squadre in due turni di andata e ritorno. Le Azzurre prenderanno parte al percorso 1, in cui le seconde e terze classificate dei gironi della Lega A saranno chiamate a sfidare il 7 e 13 ottobre – giocando il ritorno in casa – le sei vincitrici dei gironi della Lega C (Lituania, Kosovo, Ungheria, Grecia, Romania e Bielorussia) e le due migliori seconde (Croazia e Kazakistan). Nel secondo turno le vincitrici delle gare del percorso 1 se la vedranno – a cavallo tra novembre e dicembre – con le vincitrici degli incontri del percorso 2, al quale prenderanno parte le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro vincitrici dei gironi della Lega B insieme alle seconde e terze della Lega B.