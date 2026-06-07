Tra storie, tradizioni e identità locali. Da oggi su Rai 2 “Bellissima Italia – Missione Benessere”, la nuova edizione

Stare bene significa vivere in armonia con sé stessi, con l’ambiente e con ciò che ci circonda. E’ questo il principio che guida la nuova edizione di “Bellissima Italia – Missione Benessere”, condotta da Fabrizio Rocca e in onda da domenica 7 giugno alle 14.50 su Rai 2. Accanto al racconto del movimento, dell’equilibrio psicofisico e della bellezza dei territori, la nuova edizione approfondirà temi come la cultura del cibo, le tradizioni, la qualità delle filiere e le storie di persone e comunità che incarnano ogni giorno un’idea concreta e contemporanea di benessere.

“Bellissima Italia – Missione Benessere” proseguirà il suo viaggio attraverso borghi, paesaggi e città del Paese, raccontando un’Italia in cui il benessere prende forma nei luoghi, nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nella qualità dell’alimentazione e nella capacità dei territori di custodire la propria identità aprendosi al futuro. Ogni tappa diventerà l’occasione per scoprire una dimensione autentica del vivere bene: dai cammini nella natura alle attività outdoor, dai percorsi rigeneranti alle esperienze che mettono al centro il movimento come strumento di equilibrio e connessione con il territorio. A questo si affiancherà il racconto di mestieri, produzioni e tradizioni che restituiscono il valore di un patrimonio culturale e umano profondamente legato all’identità italiana.