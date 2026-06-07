Storie di sofferenza e rinascita a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

Al centro della puntata di “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo, in onda domenica 7 giugno alle 8.30 su Rai 3, storie di sofferenza e rinascita

La malattia può cambiare una vita in un istante. Ma anche nei momenti più difficili la cura può diventare incontro, ascolto e speranza. Al centro della puntata di “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 7 giugno alle 8.30 su Rai 3, storie di sofferenza e rinascita, dove la medicina incontra l’umanità.

Ospite in studio il dottor Christian Brogna, neurochirurgo di fama internazionale, famoso per le operazioni al cervello con paziente sveglio.

Nel suo ultimo libro racconta la ricerca di una chirurgia capace di salvare non solo la vita, ma anche l’identità della persona. Con lui si parlerà di medicina, umanità e degli incontri che hanno segnato il suo percorso.

Si parte con il caso di Giorgio, il paziente operato mentre suonava il sassofono, salvato con un intervento che sembrava impossibile. Spazio anche alla testimonianza del medico d’urgenza Francesco Sepioni, che attraverso alcuni casi clinici vissuti in corsia si è interrogato sul mistero della coscienza e sul significato delle esperienze di premorte.

Infine, Eva Crosetta ed Emiliano Fiore raccontano le storie di alcuni pazienti sopravvissuti a eventi drammatici che raccontano come quell’esperienza abbia trasformato il loro modo di vivere, donando uno sguardo nuovo sul valore della vita, delle relazioni e della speranza.