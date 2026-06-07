Sinner in Sardegna per comprare una villa da sogno a Porto Rafael

Sinner in Sardegna a rilassarsi.. e a comprare una villa da sogno a Porto Rafael. Il campione di tennis sarebbe in trattativa per l’acquista di una villa di lusso, super riservata

Dopo la debacle del Roland Garros e la clamorosa sconfitta da Cerundolo, Jannik Sinner è partito alla volta della Sardegna per rilassarsi e godersi qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato nel nord della Sardegna, tra Palau, La Maddalena e Porto Rafael, una località molto esclusiva in cui il tennista è già stato visto anche altre volte.

Ma c’è di più. Sul web si rincorrono le voci sul presunto interesse, da parte di Sinner, ad acquistare una villa di lusso vista mare proprio a Porto Rafael: il soggiorno di questi giorni potrebbe essere legato anche alla valutazione dell’immobile, a portare avanti le trattative o, chissà, forse anche già a concludere l’acquisto.

Il quotidiano L’Unione Sarda scrive di una trattativa in via di ultimazione e svela anche qualche dettaglio sulla villa che presto diventerà del tennista: la proprietà sarebbe una vera e propria roccaforte anche dal punto di vista della privacy, trattandosi di un luogo progettato per essere impenetrabile alle telecamere e ai riflettori. Il campione in questi giorni è stato visto a Porto Rafael e si è fermato a salutare i fan che lo hanno riconosciuto, fermandosi per un autografo o un selfie.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)