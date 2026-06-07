Papa Leone XIV in volo verso la Spagna: siparietto sul tifo per il Real Madrid

Papa Leone XIV in volo verso Madrid: “Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real”. Siparietto a bordo dell’aereo che ha portato il Pontefice verso il suo quarto viaggio apostolico

Fuoriprogramma a bordo dell’aereo papale diretto in Spagna, dove oggi prende ufficialmente il via il quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Il Pontefice, intrattenendosi con i giornalisti accreditati durante il volo verso Madrid, ha risposto con una battuta alle curiosità sulla storica rivalità del calcio spagnolo.

IL SIPARIETTO SULL’AEREO PAPALE

Ispirato dalla coincidenza del suo arrivo nella capitale spagnola con la partita in programma questa sera tra il Real Madrid e il Barcellona, il Santo Padre ha regalato un momento di leggerezza alla stampa presente a bordo. “Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid”, ha dichiarato Papa Leone sorridendo ai cronisti.

AL VIA IL QUARTO VIAGGIO APOSTOLICO

La battuta ha aperto con un clima disteso la prima giornata della visita ufficiale del Pontefice a Madrid. Quello che comincia oggi è il quarto viaggio apostolico del suo pontificato nel Paese, un appuntamento pastorale di rilievo che ha preso ufficialmente il via subito dopo l’atterraggio nello scalo della capitale spagnola.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)