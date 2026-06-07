Lego annuncia il set più grande mai realizzato: è quello della Sagrada Familia

Lego annuncia la Sagrada Familia: è il nuovo set, che fa parte della serie Architecture, è il più grande di sempre. Tra i dettagli più curati ci sono le vetrate colorate della famosa cattedrale di Barcellona

Un nuovo set Lego che sarà anche il più grande di sempre: proprio mentre si attende l’inaugurazione della Sagrada Família da parte di papa Leone (fissata per mercoledì 10 giugno), la Lego ha lanciato un nuovo set dedicato alla basilica capolavoro di Antoni Gaudí per la serie Architecture: il lego della Sagrada Familia, che sarà disponibile l’1 novembre ma intanto si può prenotare, si compone di 12.060 pezzi e costerà 749,99 euro. È un set da record, ancora più grande della Mappa del Mondo che era uscita nel 2021 e fino a oggi era rimasto il Lego più grande esistente.

I DETTAGLI E LE VETRATE

Il nuovo set Lego è interessante per la sequenza di assemblaggio, identica alla storia reale della cattedrale di Barcellona. Si comincia dall’abside, dalla cripta e dalla facciata della Natività, l’unica parte che Gaudí riuscì a completare prima della sua morte nel 1926. Si prosegue con la Facciata della Passione, le navate e la Sacrestia Occidentale, per poi passare alle sei torri e concludere con la Sacrestia Orientale e la Facciata della Gloria, la parte più recente e ancora in costruzione nell’edificio reale. Curatissima la ricostruzione delle vetrate colorate del set, che ricalcano fedelmente quelle della celebre struttura catalana, tra le più spettacolari al mondo.

GLI ALTRI SET DA RECORD

Dopo questo lancio, la Sagrada Familia diventa il set lego più grande in assoluto (12.060 pezzi), seguito dalla Mappa del Mondo (11.695 pezzi) e poi dalla Tour Eiffel (10.001 pezzi), dal Titanic (9.090) e infine dal Colosseo (9.036 pezzi).

IL PREZZO

Il nuovo set, consigliato per età superiore ai 18 anni, costa 749 euro. Una volta completata, la Sagrada Familia misurerà 62 centimetri di altezza, 47 in larghezza e 39 di profondità.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)