Il video di Trump che si addormenta alla Casa Bianca è virale

Trump si addormenta in diretta nello Studio Ovale: il video è virale, scoppia il caso sulla salute del presidente. Il tycoon, 79 anni, ripreso a occhi chiusi durante un annuncio sul carbone

Un video diventato virale sulle piattaforme social ha riacceso il dibattito pubblico sulle condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il filmato mostra il tycoon, 79 anni, con gli occhi chiusi e la testa leggermente reclinata, apparentemente assopito, nel corso di un evento ufficiale svoltosi giovedì 4 giugno all’interno dello Studio Ovale della Casa Bianca. La scena è stata ripresa mentre alcuni alti funzionari stavano prendendo la parola per annunciare un importante piano di investimenti nel settore del carbone.

L’IRONIA DEI SOCIAL

Il comportamento del presidente ha immediatamente scatenato i commenti degli utenti in rete, molti dei quali hanno ironizzato scrivendo “si è addormentato di nuovo”, alimentando nuove speculazioni online sul reale stato di forma fisica e mentale del capo della Casa Bianca.

LA DIFESA DI RUBIO: “FALSO, QUELL’UOMO NON DORME MAI”

A stretto giro sono arrivate le risposte della cerchia ristretta del presidente. Solo pochi giorni fa, il segretario di Stato Marco Rubio era intervenuto pubblicamente per respingere con decisione ogni ipotesi di un presunto peggioramento delle condizioni di Trump: “È falso. Non l’ho mai visto addormentarsi. Al contrario, quell’uomo non dorme mai”.

IL REFERTO MEDICO DELLA CASA BIANCA

Dal punto di vista clinico, l’ultimo referto ufficiale diffuso dallo staff medico della Casa Bianca specifica che il presidente settantanovenne soffre di insufficienza venosa cronica, una patologia definita nel documento come comune nelle persone anziane. Il testo diffuso dalla White House ha comunque precisato e rassicurato l’opinione pubblica sul fatto che Donald Trump mantiene funzioni fisiche e cognitive complessivamente giudicate “ottime”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)