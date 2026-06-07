Il documentario “Tittia, Fantino da Palio” oggi su Rai 3

“Tittia, Fantino da Palio”, documentario firmato dal regista Maurizio Sciarra, prodotto da Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Documentari, andrà in onda domenica 7 giugno alle 13 su Rai 3

Il Palio, i suoi protagonisti, i cavalli, le rivalità e quella passione che attraversa rioni e borghi per un intero anno. “Tittia, Fantino da Palio”, documentario firmato dal regista Maurizio Sciarra, prodotto da Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Documentari, andrà in onda domenica 7 giugno alle 13 su Rai 3.

Giovanni Atzeni, detto Tittia, è oggi il fantino più vincente e celebrato nei Palii di Asti e di Siena che sono le due rievocazioni storiche con corsa di cavalli più importanti d’Italia. Il documentario racconta la storia di un campione e costruisce un viaggio dentro il mondo dei Palii italiani, osservandoli dall’interno, seguendo Tittia durante un anno di preparazione, fino al Palio del 2025, intrecciando il racconto di sé stesso e della sua passione, tre Palii corsi e due vinti, e il dietro le quinte di un mondo che vive di regole proprie, tradizioni secolari e tensioni invisibili.

Si conosceranno così le persone e i luoghi che fanno il Palio: le contrade, i capitani, i veterinari, le piste delle prove, i centri di selezione dei cavalli. Si scopriranno poi le nuove tecniche di allenamento, le donne del Palio, e una comunità che trasforma un evento sportivo in una liturgia collettiva. Asti e Siena sono i contenitori di tutto ciò, città che vivono la tradizione e le rivalità, ma capaci di solidarietà e rispetto; può apparire difficilmente decifrabile dai non iniziati, ma sono una comunità dove tutto si gioca in un solo minuto e mezzo, ma si prepara per una vita intera.

“Tittia, fantino da Palio” è il ritratto di un uomo che ha cambiato le regole di un’istituzione antica, e allo stesso tempo è un viaggio dentro l’anima di una città che da secoli misura la gloria, la fedeltà e il destino sulla linea di partenza tra due canapi.