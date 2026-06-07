FABRICA FEMINA [The Milan Salon]: a Milano l’iniziativa europea per le donne nelle arti ideata da Cleo T

Giovedì 11 giugno, Milano ospita la seconda edizione milanese di FABRICA FEMINA ⌈The Milan Salon⌉, progetto ideato e prodotto dall’artista e compositrice francese Cleo T, che approda negli spazi di OPOS

Giovedì 11 giugno, Milano ospita la seconda edizione milanese di FABRICA FEMINA ⌈The Milan Salon⌉, progetto ideato e prodotto dall’artista e compositrice francese Cleo T, che approda negli spazi di OPOS per una giornata dedicata alla sperimentazione artistica, alla relazione e alla creazione collettiva.

Pensato come un luogo d’incontro tra pratiche performative, ricerca sonora, parola e comunità, l’evento si svilupperà attraverso workshop partecipativi, momenti di confronto aperto, networking informale e una performance finale immersiva, coinvolgendo artiste, musiciste, performer, studiose e professioniste del panorama culturale contemporaneo.

Il programma prenderà avvio alle 17:00 con il workshop “Giving Shape to Inspiration: Voice, Body and Instrument in Dialogue”, dedicato all’esplorazione della voce, del corpo e dell’improvvisazione collettiva come spazio condiviso di esperienza artistica.

Il workshop sarà coordinato da Cleo T insieme a Marta Del Grandi, con la partecipazione di ospiti provenienti dall’ambito performativo e musicale. L’iniziativa, gratuita su prenotazione, è rivolta a persone che lavorano nell’ambito creativo.

Alle 19:00 si terrà una group talk aperto e realizzato in collaborazione con Equaly, moderata da Josie Cipolletta (co-founder Equaly) e Cleo T. Il dialogo coinvolgerà figure provenienti dal mondo della musica, della cultura e delle arti contemporanee.

Alle 20:30 la giornata proseguirà con un momento di community gathering e aperitivo, aperto al pubblico e pensato per incoraggiare connessioni tra comunità artistiche locali, collettivi, associazioni culturali, autrici, performer e professioniste del settore.

In serata, l’evento culminerà con “Sound Ritual”, ideata e condotta da Cleo T in cui parteciperanno diverse artiste: un site specific e performance collettiva, immersiva ed effimera costruita attraverso l’improvvisazione sonora, la presenza scenica e l’installazione visiva.

PROFESSIONISTE E MUSICISTE che interverranno a Fabrica Femina Milano 2026 (ordine alfabetico):

Beatrice Pozzi – performer; Cleo T. – musicista; Dada Sutra (Caterina Dolci) – cantante e bassista; Diora Madama – producer; Effe Effe (Federica Furlani) – musicista; Gaianè Kevorkian – project manager culturale; Giorgia Meneghesso – cantante, docente di canto, performer e attivista per i diritti delle persone con disabilità; Guinevere (Ginevra Battaglia) – cantautrice e filmmaker; Helene Chaperon – mindful coach; Idra – producer; Johanna Noa – musicista; Kimerica – producer; Josie Cipolletta – co-founder Equaly; Letizia Angelini – cultural expert; Marina Ladduca – cantante e musicista; Marta Del Grandi – cantautrice e musicista; Marta Tenaglia – cantautrice; Nur Al Habash – cultural and creative industry strategist; Rebecca Nannini – music strategist and project manager; Sofia Gattamorta – performer; Valentina Cesarini – autrice e creative producer.

Fabrica Femina – Milan – 11 giugno 2026

OPOS, via Ermenegildo Cantoni 3, Milano

Prenotazioni workshop entro il 10 giugno 2026 al seguente link

https://biglietti-fabrica-femina-the-milan-salon-workshop-talk.eventbrite.it

Prenotazioni talk e sound ritual al seguente link

https://biglietti-sound-ritual-by-cleo-t.eventbrite.it

FABRICA FEMINA si conferma così come una piattaforma di incontro e sperimentazione dedicata alla creazione contemporanea, con particolare attenzione alle pratiche collaborative, all’ascolto e alla costruzione di nuove reti culturali.

Cleo T è compositrice, pianista, vocalist e direttrice artistica. Attraverso una ricerca che intreccia musica, poesia, arti visive e performance immersive, sviluppa un universo sensibile ispirato alla memoria, alle foreste, al sogno e agli stati di presenza. Al confine tra concerto, installazione e rituale contemporaneo, il suo lavoro indaga le relazioni tra voce, silenzio, percezione e immaginario collettivo. Fondatrice di Fabrica Femina, programma europeo dedicato alle donne nella musica, crea inoltre spazi artistici ibridi in cui convergono improvvisazione, poesia, performance dal vivo e riflessione sull’evoluzione delle pratiche artistiche e degli ecosistemi culturali.

Equaly è la prima realtà italiana a occuparsi di parità di genere all’interno del settore musicale. Fondata nel 2021 da 7 professioniste del settore, ha anche una community composta ad oggi da oltre 800 persone, che ricoprono diversi ruoli tra: cantautrici, interpreti, musiciste, producer, foniche, tour manager, direttrici di produzione, addette stampa, promoter, A&R, avvocate, licensing manager, studentesse ecc. che vogliono unirsi per fare rete e per far sentire la propria voce contro la discriminazione di genere. Dalla sua fondazione, il manifesto di Equaly è stato sottoscritto da quasi 900 persone fisiche e giuridiche. Si ispira al femminismo intersezionale, che tiene conto delle intersezioni di diverse oppressioni e discriminazioni derivanti da più identità sociali. Il network si prefigge di aumentare il grado di consapevolezza intorno al divario di genere, così sistemico nel nostro paese e nella nostra cultura, favorendo confronto, crescita e scambio in uno spazio sicuro e diversificato. Le attività di Equaly riguardano consulenze, attività di formazione, programmi di mentoring, incontri e tutto quello che può essere utile alle persone che gravitano attorno ad essa.

Programma della giornata:

Workshop “Giving Shape to Inspiration: Voice, Body and Instrument in Dialogue” ore 17:00

Iscrizione al workshop gratuita previa registrazione su Eventbrite o dal sito: www.opos.it – le iscrizioni al workshop termineranno il 10 giugno.

Group talk in collaborazione con Equaly ore 19:00, moderato da Josie Cipolletta e Cleo T

Aperitivo ore 20:30

Inizio performance ore 21:00

Ingresso gratuito previa registrazione su Eventbrite o dal sito: www.opos.it