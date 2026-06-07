Delitto di Garlasco, la madre di Alberto Stasi: “Su Sempio elementi forti”

Delitto di Garlasco, la mamma di Alberto Stasi: “Su Sempio elementi forti, spero che l’assassino abbia vissuto male tutti questi anni. Quando Alberto tornerà a casa andremo sulla tomba di Chiara”

“Mi auguro che abbia vissuto male tutto questo tempo, se possiede una coscienza. Non sono una persona che augura il male agli altri, ma spero che non abbia trovato serenità. Che possa parlare? Non lo so. Non saprei cos’altro dirgli”. A parlare così è la Elisabettà Ligabò, mamma di Alberto Stasi, che ha concesso un’intervista in esclusiva a Repubblica. La donna, da sempre convinta dell’innocenza del figlio, sta aspettando l’esito delle nuove indagini sull’omicidio di Garlasco e allo stesso tempo l’istanza di revisione del processo che la difesa di Stasi deve presentare. Quello che sta emergendo su Andrea Sempio? “Sono elementi forti. Sì, a questo punto, certo che ci credo! Spero fin dal 2007. Non potevo accettare quello che stava succedendo ad Alberto. L’ho sempre detto: se solo avessimo avuto, sia io sia mio marito, il minimo sospetto che fosse stato lui, io personalmente lo avrei preso e portato dai carabinieri. Certo, dopo la condanna del 2014 la fiducia nella giustizia è venuta a traballare. Ma questa Procura ha lavorato in modo eccellente”.

“ALBERTO MI HA DATO FORZA”

La confusione mediatica che si è ingenerata sul caso, sul processo e sulle nuove indagini non le piace: “Ci vorrebbe più silenzio, questo rumore è una cosa mai vista”. La mamma di Alberto Stasi, che ha ricominciato a poter vedere con una certa frequenza il figlio da quando lui è in regime di semilibertà, aspetta il giorno in cui tornerà definitivamente a casa. “Forse è stato lui a dare più forza a me, anche se non poteva essere fisicamente presente. Abbiamo affrontato insieme questo percorso e oggi poterci vedere e frequentare di più significa moltissimo. Alberto è rimasto la stessa persona di sempre, anche se la vita ci ha messi a dura prova”. Quando Alberto tornerà a casa, sicuramente torneranno insieme sulla tomba del padre Nicola, che hanno già visitato insieme. Ma la donna dice: “Credo che andremo al cimitero da Chiara“.

“CHIARA SEMPRE COL SORRISO, CI PROTEGGE DA LASSU’”

Di Chiara Poggi Elisabetta Ligabò ha un bel ricordo: racconta che con Alberto era spesso a casa ed era stata anche nella loro casa al mare. “Erano due ragazzi splendidi“, dice. Di lei ricorda soprattutto il sorriso, “costante e sincero”. L’ultima volta che l’ha vista è stata nel luglio del 2007, poco prima che partisse per raggiungere Alberto a Londra. “Indossava una gonnellina rossa e una maglietta bianca. Era felice, sorridente. Ancora oggi è nei miei pensieri e nelle mie preghiere, e credo che da lassù continui a proteggerci”.

Vuole mandare un messaggio alla famiglia Poggi? A questa domanda del giornalista Massimo Pisa, Elisabetta Ligabò preferisce non rispondere. Alla domanda su un eventuale messaggio da rivolgere alla famiglia Poggi, preferisce non rispondere. E non vuole dire nulla neanche alla famiglia di Andrea Sempio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)