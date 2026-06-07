ASANTE è il titolo del nuovo album di inediti di LAÏOUNG disponibile in tutti gli store digitali pubblicato su etichetta RRR Records e distribuito da Teorema Music by ADA Music

ASANTE – parola swahili che vuol dire “grazie” – è il frutto di tre anni di vita vissuta su tre continenti. Laïoung ha attraversato Europa, Americhe e Africa ridefinendo se stesso, circondato da un nuovo team e da una crescita umana e spirituale. Da qui nasce la sua Urban Happy Fusion, un mix genuino di hip‑hop, R&B, afro‑beat, dancehall, gospel, sound di Detroit, amapiano e soul. Non c’è nessun compromesso: l’album è uscito in totale indipendenza su RRR Records, a testimonianza della libertà creativa a cui l’artista non vuole rinunciare. Il titolo è un ringraziamento: alla famiglia, al team, ai fan e a Dio. Asante è una rinascita e l’inizio di un nuovo movimento.

Anticipato dal singolo in attuale rotazione radiofonica WOOH 2 con il videoclip ideato da Laïoung e diretto da Johnny Lopopolo.

Link Video Wooh 2 disponibile per la diffusione:

https://youtu.be/g-wI86pyJsM?si=89Dqa3puwkJT-jYU

WOOH 2 è il filo che certifica il legame con il passato: a novembre 2017 il collettivo THE RRR MOB pubblicava con Sony Music l’album dal titolo NUOVO IMPERO. Il singolo dell’album era WOOH, che fu all’epoca un grande successo ed una sorta di manifesto nel genere. La Mob fu un caso particolare nella nostra scena: un collettivo di ragazzi meticci, di seconda generazione, africano-italiani. Di loro si è iniziato a parlare seriamente quando Laïoung, l’ultimo membro a unirsi al collettivo, ha sfondato le porte della fama con Giovane Giovane, collaborazione killer con Izi e Tedua che gli ha permesso di introdursi a un pubblico ampio sia come MC che come beatmaker.

TRACKLIST

Servirà (feat. L’Elfo) è un pezzo intenso dove Laïoung ed Elfo parlano di meritocrazia, sacrificio e discriminazione. Tutti i giorni è il classico sound di Laïoung con cui rivendica il suo ruolo nell’evoluzione della trap e dell’hip‑hop italiano. Con Cose mai viste debutta il suo DSG sound, un blend di G‑Funk, R&B, trap e gospel. Leale è una dedica alla sua fanbase. Mulatto a ritmo amapiano (originario del Sudafrica) e inflessioni azonto/R&B per celebra le sue radici africane ed italiane con una vena romantica.

Wooh 2: sequel di un classico della RRR Mob e celebra l’impatto dell’artista sulla scena urban e i traguardi della comunità afrodiscendente.

A seguire Dolce vita (feat. Fishball), Non tardare (sexy drill), Era da tempo che volevo farlo (feat. Buebos) costruito su due beat (dancehall/R&B per lui, Detroit/R&B per Buebos).

Vita e miracoli nasce dalla fusione tra sound di Detroit e R&B, invita a imparare dagli errori e crescere continuamente. Abbiamo anime è un brano reggaeton con soul e afro, che celebra condivisione e convivenza in una società multiculturale. Asante, la title track, profonda e soul, mostra il lato vulnerabile di Laïoung: si confida su isolamento, scontri con l’industria e bisogno di comprensione.

Laïoung è un artista che ha scritto pagine importanti nella storia della musica hip hop italiana.

Nel 2016 un gruppo di ragazzi sdoganò anche in Italia un nuovo genere, modificando la fonetica e il linguaggio musicale. Il 2016 fu l’anno della Trap. Laioung fu tra i protagonisti. Insieme ad altri artisti come Maruego, Ghali, Izi, Tedua e Sfera Ebbasta, ha contribuito a portare la musica Urban al centro della scena musicale italiana.

Nato da madre sierraleonese e padre italiano, Laïoung (Giuseppe Bockarie Consoli) incarna la fusione perfetta tra culture diverse. Cresciuto tra Europa, Africa e Canada, porta con sé un bagaglio di esperienze che si riflette nelle sue produzioni musicali.

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https://www.instagram.com/laioung/