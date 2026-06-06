Ultimo weekend in compagnia di su Rai 2 per “Citofonare Rai2”. Tra leggerezza, ironia e intrattenimento, Paola Perego e Paola Barale accoglieranno ospiti e pubblico

Ultimo weekend in compagnia di su Rai 2 per “Citofonare Rai2”. Tra leggerezza, ironia e intrattenimento, Paola Perego e Paola Barale accoglieranno ospiti e pubblico nel doppio appuntamento del fine settimana di Rai 2, in onda a partire dalle 11.10.

Sabato 6 giugno, saranno ospiti l’attore Paolo Ciavarro e sua moglie, l’attrice Clizia Incorvaia, tra vita familiare, progetti e nuovi percorsi professionali. Con loro anche la conduttrice Serena Bortone, protagonista di una conversazione tra attualità e storie di vita tratte dal suo ultimo romanzo Le Dirimpettaie. Non mancheranno le incursioni ironiche di Gene Gnocchi, la musica dei Gemelli di Guidonia e della band Isola delle Rose, insieme ai giochi, alle sorprese e ai momenti di leggerezza.

Nell’ultimo appuntamento in onda domenica 7 giugno le conduttrici saluteranno il pubblico con una puntata ricca di ospiti, musica e momenti di allegria. In studio il tennista Adriano Panatta, uno dei protagonisti della storia dello sport italiano, il conduttore e attore Fabrizio Biggio, il comico Marco Marzocca tra racconti, ironia e sorprese.

A seguire l’incontro con l’attore Fabrizio Bracconeri, tra gli interpreti de “I ragazzi della 3^ C”, una delle serie cult degli anni ’80. Paola Perego chiuderà la stagione con un’intervista esclusiva alla showgirl e attrice Sara Tommasi, che ripercorrerà il proprio percorso personale e professionale, raccontando il cammino che l’ha portata a ritrovare equilibrio e serenità. Come sempre, non mancheranno la musica della band Isola delle Rose e dei Gemelli di Guidonia, le incursioni di Gene Gnocchi, l’oroscopo dell’estate di “Simon & The Stars” e l’atmosfera di festa che da sempre caratterizza il programma.