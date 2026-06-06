Torna oggi “A Sua Immagine”, Al Bano si racconta su Rai 1

Al Bano Carrisi, uno dei volti più amati della musica italiana nel mondo, sarà ospite della nuova puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda sabato 6 giugno alle 16.00 su Rai 1. Nel corso dell’intervista l’artista presenterà il suo nuovo e toccante brano, “Madre”, un’opera interamente dedicata alla figura di Maria.

Una canzone nata da un profondo impulso spirituale e recentemente presentata nel corso di una suggestiva serata speciale al Santuario di Lourdes, luogo simbolo di speranza e devozione. L’incontro sarà anche l’occasione per ripercorrere i momenti e gli aneddoti più significativi di una carriera straordinaria, costellata di successi internazionali e palcoscenici prestigiosi. Al Bano si racconterà a cuore aperto, soffermandosi sui valori che da sempre guidano la sua esistenza: il legame indissolubile con la famiglia d’origine, custode dei ricordi più cari e degli insegnamenti che lo hanno formato, l’amore profondo per la sua terra e per la natura e una fede salda che lo ha accompagnato nei momenti più felici così come nelle prove più difficili della vita.

Ne emergerà un ritratto intenso e ricco di spiritualità, nel quale la musica si intreccia con l’esperienza personale e la dimensione della fede.

Nella seconda parte del programma, “Le Ragioni della Speranza”, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del Vangelo della domenica attraverso luoghi carichi di spiritualità ed esperienze di fede vissuta. Don Giordano Goccini, parroco di Novellara, intraprenderà un viaggio in bicicletta insieme ai suoi ragazzi lungo alcuni storici cammini di pellegrinaggio. Le prime tappe saranno quelle del Cammino Materano. Attraversando gravine, chiese rupestri e antichi luoghi legati al pellegrinaggio medievale, il percorso offrirà l’occasione per riflettere sul Vangelo della settimana e sul significato del mettersi in cammino. Primo approdo sarà Altamura, città del pane e dell’Eucaristia, scelta per meditare, nella solennità del Corpus Domini, sul valore della condivisione e del pane spezzato.

“A Sua Immagine” è disponibile anche su RaiPlay.